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Зеленський обговорив з віце-президентом Єврокомісії майбутні газові переговори

Новини » Політика    20.05.2019 - 22:57
Зеленський обговорив з віце-президентом Єврокомісії майбутні газові переговори
Фото: Володимир Зеленський та Марош Шефчович (president.gov.ua)

Також під час зустрічі йшлося про протидію агресії Кремля та перспективи деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, в ході якої обговорили зокрема протидію агресії Кремля на Донбасі та перспективи деокупації Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Також під час зустрічі йшлося про проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія з підготовки до укладення газового контракту.

Зеленський зазначив, що розраховує на подальшу підтримку Єврокомісії у рамках переговорного процесу між Україною, ЄC та РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу газогонами України після 2019 року.

"Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄC у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу "Північний потік-2", - підкреслив він.

Також президент наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора - Росії.

"Я сподіваюся, що санкційний тиск з боку ЄС продовжуватиметься. Для нас це дуже важливо. Це життєво важливо для України та тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі", - зазначив глава держави.

Зі свого боку віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Володимира Зеленського зі вступом на посаду та зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації США і Конгресу, які прибули в Київ для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави та закликав їх посилити санкції проти Росії.

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