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У ЦВК розповіли про великі черги на дільницях у Польщі та Німеччині

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 01:01
У ЦВК розповіли про великі черги на дільницях у Польщі та Німеччині
Фото: Євген Радченко (РБК-Україна/Віталій Носач)

На інших дільницях у закордонному виборчому окрузі голосування відбулося без затримок

На момент завершення голосування під час виборів президента України на виборчих дільницях закордонного округу у Польщі та Німеччині виникли великі черги. Про це повідомив член ЦВК Євген Радченко під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна. 

За його словами, при цьому на виборчих дільницях в Україні  не було великих черг. 

"Великих черг, окрім, кількох дільниць у закордонному виборчому окрузі, на момент завершення голосування зафіксовано не було. Великі черги були зафіксовані у Польщі та у Німеччині", - додав Радченко. 

Він зазначив, що практично всі дільниці закрилися вчасно. Усі виборці, які хотіли проголосувати, мали таку можливість.

Нагадаємо, у Варшаві довелося продовжувати роботу виборчої дільниці, розташованої в українському консульстві, у зв'язку із високою явкою наприкінці дня голосування. Всього у Варшаві прийшли проголосувати понад 4 тисячі українців.

Ззаначимо, ЦВК опрацювала вже 2% протоколів. Першим кандидатом йде Володимир Зеленський з результатом 27,49%. На другому місці - Петро Порошенко (17,53%), на третьому - Юлія Тимошенко (15,68%).

 

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