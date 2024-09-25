Япония готова предоставить Украине кредит под проценты от замороженных российских активов, - посол
Япония готова предоставить Украине кредит под проценты от замороженных российских активов. Токио тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной по этому поводу.
Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на конференции Make Russia pay посвященной конфискации российских активов, передает корреспондент РБК-Украина.
Посол отметил, что Япония пообещала и предоставила Украине более 12 миллиардов долларов США в виде двусторонней помощи и планирует продолжить поддержку, особенно в энергетическом секторе, который является приоритетом накануне зимнего периода.
"По поводу замороженных активов России, Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова повторяю позицию Японии. То есть Япония полностью готова предоставить Украине эти кредиты", - отметил он.
Помощь Украине от Японии
С начала российской агрессии Япония активно поддерживает Украину. Японское правительство ввело санкции против России и решительно осудило нарушение РФ территориальной целостности и суверенитета Украины.
С момента полномасштабного вторжения Токио предоставил Украине помощь более чем на 10 миллиардов долларов. Финансовая поддержка направлена на поддержку государственного бюджета Украины, социальных программ и восстановление инфраструктуры. Япония также оказывает значительную помощь украинским беженцам.
В ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида обсудили новый пакет энергетической помощи для Украины.
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