Япония готова предоставить Украине кредит под проценты от замороженных российских активов, - посол

Япония готова предоставить Украине кредит под проценты от замороженных российских активов. Токио тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной по этому поводу.

Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на конференции Make Russia pay посвященной конфискации российских активов, передает корреспондент РБК-Украина.