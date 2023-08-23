Может помочь Украине. Правительство Японии хочет разрешить экспорт летального вооружения

Правительство Японии хочет смягчить ограничения на экспорт летального оружия. Страна хочет поддержать тех, кто подвергся военному вторжению, намекая на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

"Японское правительство сообщило правящим партиям, что летальное оружие может экспортироваться для конкретных небоевых целей", - говорится в сообщении.

В соответствии с "тремя принципами" Японии, охватывающих оборонное оборудование и передачу технологий, правительство разрешило экспорт летального оружия только странам, которые совместно разрабатывают или производят оборонное оборудование.

Как новые изменения могут помочь Украине

Между тем странам, сотрудничающим с Токио в вопросах безопасности, разрешен экспорт несмертоносного оборудования, которое будет использоваться в пяти небоевых сферах: спасение, транспортировка, бдительность, наблюдение и разминирование.

Эта перспектива, однако, была расширена в среду, когда правительство разъяснило, что летальное оружие можно экспортировать, если его цель попадает в пять небоевых зон.

"Обсуждения в рабочей группе по упрощению принципов передачи оборонной техники происходят с апреля", - говорится в материале.

В то же время Япония стремится укрепить свою внутреннюю оборонную промышленность и лучше реагировать на суровую обстановку в области безопасности, а также надеется расширить поддержку стран, подвергшихся военному вторжению, таких как Украина.

Помощь Украине от Японии

Недавно сообщалось, что Япония готова предоставить Украине дополнительную поддержку через проекты Всемирного банка по ремонту жилья, пострадавшему из-за агрессии РФ.

До этого правительство Японии передало Украине около 100 грузовиков для Вооруженных сил Украины. Также Токио передал для украинских военных пайки.