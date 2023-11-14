Посол Японии: я полностью поддерживаю идею членства Украины в НАТО

"Если вы спросите меня, возможны ли мирные отношения между Россией и Украиной, я очень надеюсь, что после войны отношения улучшатся. Но мы должны помнить, что Украина является жертвой и на Украину нападают без всякой провокации. Поэтому я полностью поддерживаю идею членства Украины в НАТО", - сказал Кунинори.

Посол отметил, что пока членство в НАТО не будет реализовано, Украина по понятным причинам должна создать сеть двусторонних гарантий безопасности, благодаря которым сможет быть уверена, что ее суверенитет и территориальная целостность никогда не будут нарушены или атакованы какой-либо страной.

Вступление Украины в НАТО

Украина планировала получить приглашение на вступление в Альянс во время саммита в Вильнюсе, который состоялся этим летом. Киев понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий, впрочем, планировал получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В частности, страны-члены НАТО во время саммита согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.