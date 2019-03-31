ru
ua

Посол назвав кількість українців, які проголосували в Німеччині


У голосуванні взяли участь 7224 громадян

У ході виборів 2019 своїм правом голосом в Німеччині на закордонних виборчих дільницях скористалися понад 7,2 українці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника. 

Зокрема, голосування у Берліні завершилося без жодних інцидентів. У присутності спостерігачів і ЗМІ розпочався підрахунок голосів.

"Сердечно дякуємо усім нашим співвітчизникам, хто прийшов на виборчі дільниці у Німеччині. За даними ДВК, всього у голосуванні взяли участь 7224 громадян! Окремі слова подяки - членам виборчих комісій, спостерігачам та ЗМІ за Вашу важливу волонтерську працю на благо України!", - повідомив посол. 

Зазначимо, під час виборів у Німеччині працювали п'ять виборчих дільниць. 

Фото: голосування у Німеччині (twitter.com/MelnykAndrij)

Всього за даними Державного реєстру виборців на закордонних виборчих дільницях мали змогу проголосувати 530 тис. українців.  

Раніше РБК-Україна писало, що за кордоном не зможуть проголосувати громадяни, які не зможуть особисто бути присутнім на виборчій дільниці.

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія. 

НБУ підвищив офіційний курс євро Набув чинності закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій
Читати всі новини