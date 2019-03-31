Посол назвал количество украинцев, которые проголосовали в Германии

В ходе выборов 2019 своим правом голоса в Германии на зарубежных избирательных участках воспользовались более 7,2 украинцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

В частности, голосование в Берлине завершилось без инцидентов. В присутствии наблюдателей и СМИ начался подсчет голосов.

"Сердечно благодарим всех наших соотечественников, которые пришли на избирательные участки в Германии. По данным УИК, всего в голосовании приняли участие 7224 граждан! Отдельные слова благодарности - членам избирательных комиссий, наблюдателям и СМИ за Вашу важную волонтерскую работу на благо Украины!", - сообщил посол.

Отметим, во время выборов в Германии работали пять избирательных участков.

Фото: голосование в Германии (twitter.com/MelnykAndrij)

Всего по данным Государственного реестра избирателей на заграничных избирательных участках имели возможность проголосовать 530 тыс. украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что за рубежом не смогут проголосовать граждане, которые не смогут лично присутствовать на избирательном участке.

Напомним, первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия.