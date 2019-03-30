Голосування на виборах президента України стартувало за кордоном

Ілюстративне фото (УНІАН)

Завершувати голосування буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку 1 квітня за київським часом

Першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, раніше директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев повідомив, що вибори почнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23:00 за київським часом у суботу, 30 березня.

"Власне, вибори почнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії о 23:00 за київським часом 30 березня. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 1 квітня", - відзначав представник МЗС.

Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

Нагадаємо, раніше в МЗС назвали найбільшу та найменшу закордонну виборчу дільницю на виборах 2019. Так, найбільша розташована у Молдові, а найменша - при військовій частині в Косово.

Як писало РБК-Україна, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів.