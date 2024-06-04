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Посол Латвии в Украине: шансы России на наступление обречены

Вторник 04 июня 2024 09:56
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Посол Латвии в Украине: шансы России на наступление обречены Фото: посол Латвии в Украине Илгварс Клява (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Шансы России на какое-либо военное наступление на Украину практически обречены.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

"С макрофинансовой помощью Евросоюза, а также после решения Конгресса США, при предоставлении помощи, я думаю, у Украины очень высокие шансы пройти этот год. После голосования в США я бы осмелился сказать, и это мое личное мнение, что шансы России на какое-либо военное наступление на Украину практически обречены", - заявил он.

По словам посла, есть все основания предполагать, что любая попытка провести какую-то серьезную широкомасштабную военную операцию против Украины потерпит неудачу благодаря помощи вооружением, боеприпасами, поступающими в первую очередь из США, но и из других стран НАТО.

"Но я хочу упомянуть еще две вещи. Прежде всего, конечно, речь идет о кадровых резервах украинской стороны. Это очень важно. Мы очень рады видеть, что наконец-то закон о мобилизации прошел через парламент. Это очень важно, это очень необходимая вещь, потому что армии нужны резервы", - заявил Клява.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины также нуждаются в оружии и боеприпасах.

"Сейчас оружие и боеприпасы обеспечены, но нужно иметь подготовленные резервы. Прежде всего, чтобы сдержать возможное российское нападение, как сейчас, в Харьковской области, но и на других возможных направлениях", - добавил посол.

Клява добавил, что Латвия надеется, что после принятия закона эта система заработает эффективно и резервы появятся в должное время. В частности, на подготовку солдат, их оснащение, формирование новых бригад и обеспечение ротации на передовой уходит несколько месяцев.

Наступление РФ

С начала мая 2024 года, после перегруппировки сил, Россия возобновила наступление на севере Харьковской области. Приграничные населенные пункты подвергаются постоянным обстрелам.

Российским войскам удалось частично продвинуться в город Волчанск. Одновременно, Россия активизировала силы по всей линии фронта.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что на Харьковском направлении захватчики сменили тактику.

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