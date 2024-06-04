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Посол Латвії в Україні: шанси Росії на наступ приречені

Вівторок 04 червня 2024 09:56
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Посол Латвії в Україні: шанси Росії на наступ приречені Фото: посол Латвії в Україні Ілгварс Клява (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Шанси Росії на будь-який військовий наступ на Україну практично приречені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

"З макрофінансовою допомогою Євросоюзу, а також після рішення Конгресу США, при наданні допомоги, я думаю, в України дуже високі шанси пройти цей рік. Після голосування у США я б наважився сказати, і це моя особиста думка, що шанси Росії на будь-який військовий наступ на Україну практично приречені", - заявив він.

За словами посла, є всі підстави припускати, що будь-яка спроба провести якусь серйозну широкомасштабну військову операцію проти України зазнає невдачі завдяки допомозі озброєнням, боєприпасами, які надходять насамперед із США, а також з інших країн НАТО.

"Але я хочу згадати ще дві речі. Насамперед, звичайно, йдеться про кадрові резерви української сторони. Це дуже важливо. Ми дуже раді бачити, що нарешті закон про мобілізацію пройшов через парламент. Це дуже важливо, це дуже необхідна річ, тому що армії потрібні резерви", - заявив Клява.

Він зазначив, що Збройні сили України також потребують зброї та боєприпасів.

"Наразі зброя і боєприпаси забезпечені, але потрібно мати підготовлені резерви. Насамперед, щоб стримати можливий російський напад, як зараз, у Харківській області, але й на інших можливих напрямках", - додав посол.

Клява додав, що Латвія сподівається, що після ухвалення закону ця система запрацює ефективно і резерви з'являться в належний час. Зокрема, на підготовку солдатів, їхнє оснащення, формування нових бригад і забезпечення ротації на передовій йде кілька місяців.

Наступ РФ

З початку травня 2024 року, після перегрупування сил, Росія відновила наступ на півночі Харківської області. Прикордонні населені пункти зазнають постійних обстрілів.

Російським військам вдалося частково просунутися до міста Вовчанська. Одночасно Росія активізувала сили по всій лінії фронту.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що на Харківському напрямку загарбники змінили тактику.

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