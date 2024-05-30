Сырский рассказал о новой тактике оккупантов на Харьковском направлении

Российские войска на севере Харьковской области перешли к тактике поражения позиций украинских защитников. Оккупанты используют артиллерию и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Он отметил, что украинские силы усилили оборону благодаря перекидыванию резервов и созданию резерва боеприпасов.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов", - отметил главком.

Сырский сообщил, что Силы обороны усовершенствуют системы управления противовоздушной обороны, их автоматизацию, сочетание с огневыми средствами в комплексе с системой РЭБ.

"Помимо этого, заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника", - добавил главнокомандующий ВСУ.