"Активність ОАСК дивує". Інститут нацпам'яті про рішення щодо проспекту Бандери
Голова Інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович прокоментував рішення суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери в Києві.
Про це він сказав РБК-Україна.
Дробович зазначив, що УІНП ще вивчає рішення Окружного адмінсуду Києва, але здивований активністю цього суду в таких питаннях.
"Дивує кількість рішень, які приймає останнім часом ОАСК, і які стосуються політики пам'яті", - зазначив Дробович.
При цьому він підкреслив, що Інститут нацпам'яті не буде оскаржувати це рішення суду, оскільки це прерогатива Київради.
Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Позов в суд подавала союз "Громадський контроль і порядок".
Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.
Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на це рішення ОАСК.
Нагадаємо, раніше Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом'янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - у проспект Любомира Гузара.