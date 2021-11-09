ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Посол Грузії розповів МЗС про ситуацію з переведенням Саакашвілі у в'язничну лікарню

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 19:32
Посол Грузії розповів МЗС про ситуацію з переведенням Саакашвілі у в'язничну лікарню Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі поінформував українське Міністерство закордонних справ про ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Це відбулося під час зустрічі посла з заступником глави МЗС України Миколою Точицьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Грузинський посол розповів представнику МЗС про обставини переведення екс-президента Грузії Саакашвілі з виправної колонії до пенітенціарного медичного закладу в Глдані.

"Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави. Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноти МЗС України, переданої до МЗС Грузії, та висловив сподівання на її позитивний розгляд грузинською стороною", - розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, вчора грузинська влада перевела Саакашвілі до в'язничної лікарні попри те, що він від цього відмовлявся.

Після цього МЗС України надіслало ноту протесту Грузії, оскільки українську сторону не проінформували про переведення Саакашвілі.

Сам Саакашвілі у листі з в'язничної лікарні повідомив, що його обдурили. За словами Саакашвілі, йому сказали, що переведуть до цивільної лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Міхеіл Саакашвілі МЗС
NEWS
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС