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Посол Грузии рассказал МИД о ситуации с переводом Саакашвили в тюремную больницу

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 19:32
Посол Грузии рассказал МИД о ситуации с переводом Саакашвили в тюремную больницу Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили проинформировал украинское Министерство иностранных дел о ситуации с Михаилом Саакашвили. Это произошло во время встречи посла с заместителем главы МИД Украины Николаем Точицким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Грузинский посол рассказал представителю МИД об обстоятельствах перевода экс-президента Грузии Саакашвили из исправительной колонии в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани.

"Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом является приоритетом для Украинского государства. Заместитель министра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной", - рассказали в министерстве.

Напомним, вчера грузинские власти перевели Саакашвили в тюремную больницу несмотря на то, что он от этого отказывался.

После этого МИД Украины направил ноту протеста Грузии, поскольку украинскую сторону не проинформировали о переводе Саакашвили.

Сам Саакашвили в письме из тюремной больницы сообщил, что его обманули. По словам Саакашвили, ему сказали, что переведут в гражданскую больницу.

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Грузия Михаил Саакашвили МИД Украины
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