ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україна направила Грузії ноту через переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню

Новость на русском →
Київ, Понеділок 08 листопада 2021 20:24
Україна направила Грузії ноту через переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 8 листопада, екс-президента Грузії та українського громадянина Михайла Саакашвілі перевели з виправної колонії до в'язничної лікарні. Україна розчарована таким кроком грузинської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"МЗС України розчароване переведенням громадянина України Міхайла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони", - йдеться у заяві.

Українська сторона закликала грузинську владу перевезти Саакашвілі у цивільну лікарню, яка б мала всі необхідні можливості для надання екстреної допомоги.

"Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу. МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Міхайла Саакашвілі на особливому контролі", - наголосили у міністерстві.

МЗС зазначило, що подальше перебування Саакашвілі у в'язничній лікарні може створити додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, якщо "керуватися гуманітарними міркуваннями".

Нагадаємо, сам Саакашвілі відмовлявся лягати до в'язничної лікарні, оскільки, на його думку, йому там може загрожувати небезпека. Крім того, український омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що умови в'язничної лікарні не підходять для лікування Саакашвілі.

Як писало РБК-Україна, Саакашвілі голодує понад 30 днів і вчора він відмовився приймати медичні препарати, після чого його стан почав стрімко погіршуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі Грузія МЗС
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих