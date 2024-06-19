Посол Эстонии рассказала о конфискации российских активов в пользу Украины

Эстония недавно приняла закон о конфискации российских активов. Страна одна из первых в ЕС начала говорить об использовании замороженных активов РФ для восстановления Украины.

"Мы были первыми, кто начал говорить в ЕС и в мире о том, что мы должны использовать замороженные активы агрессоров для восстановления Украины и компенсации нанесенного ими ущерба, потому что мы верим в Украину и ее победу. Однажды она придет. И после этого, конечно, виновные предстанут перед судом и им все равно придется платить", - отметила она.

Как объяснила посол, принятый Эстонией закон предусматривает использование всей прибыли от замороженных активов России. Это отличается от подхода Европейского союза и G7.

"У нас нет огромного количества российских активов в Эстонии, но мы, опять же, показываем миру, что это возможно, в нашем понимании законодательство Евросоюза это позволяет и нет никаких препятствий", - добавила дипломат.