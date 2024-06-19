Посол Естонії розповіла про конфіскацію російських активів на користь України

Естонія нещодавно ухвалила закон про конфіскацію російських активів. Країна одна з перших в ЄС почала говорити про використання заморожених активів РФ для відновлення України.

"Ми були першими, хто почав говорити в ЄС та світі про те, що ми маємо використовувати заморожені активи агресорів для відновлення України та компенсації завданих ними збитків, бо ми віримо в Україну та її перемогу. Колись вона прийде. І після цього, звісно, винні постануть перед судом і їм все одно доведеться платити", - зазначила вона.

Як пояснила посол, ухвалений Естонією закон передбачає використання всього прибутку від заморожених активів Росії. Це відрізняється від підходу Європейського союзу та G7.

"У нас немає величезної кількості російських активів в Естонії, але ми знову ж таки показуємо світові, що це можливо, у нашому розумінні законодавство Євросоюзу це дозволяє і немає жодних перешкод", - додала дипломат.