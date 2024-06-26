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Посол ЕС рассказала, как дальше будут продвигаться переговоры о вступлении Украины

Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении. Следующим шагом станет так называемый двусторонний скрининг, который позволит согласовать украинское законодательство с общеевропейскими нормами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Дипломат объяснила, что 25 июня 2024 года стало формальным началом переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этому предшествовало одобрение 27 государствами-членами так называемых переговорных рамок.

"А в Люксембурге прошли две первые межправительственные конференции для Украины и Молдовы, которые ознаменовали формальное начало переговоров. Итак, послеэтого переговоры были начаты, они открыты, и следующим шагом будет так называемый двусторонний скрининг", - отметила Матернова.

Посол добавила, что двусторонняя проверка будет детально изучать acquis communautaire, свод законов, норм и правил ЕС, и сравнивать его с украинским законодательством, чтобы определить, где есть пробелы и какие области необходимо заполнить. По ее словам, это займет несколько месяцев, после этого будут запущены первые главы.

Украина и ЕС должны планомерно провести переговоры по 35 главам. Матернова также отметила, что существует несколько тематических разделов, например, окружающая среда, финансовый контроль, финансовые рынки, ряд технических сфер.

"И в дополнение к этому, есть категории, которые являются частью глав 23 и 24, и которые являются факторами, касающимися верховенства закона, демократического управления, борьбы с коррупцией и т. д. И это области, которые не имеют отдельных acquis communautaire, прикрепленных к ним, но они будут оцениваться по европейским стандартам, система управления должна работать в стране", - сказала посол ЕС.

 

Что этому предшествовало

Напомним, что Украина официально подала заявку на вступление в ЕС в конце февраля 2022 года после начала полномасштабной войны.

После этого Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. В декабре 2023 года на саммите лидеров ЕС было принято решение о начале переговоров с Украиной о членстве.

Во вторник, 25 июня, официально начались переговоры между Украиной и ЕС о вступлении. В Люксембурге прошла первая межправительственная конференция.

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