Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом

О том, как стартует процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС, как Брюссель будет оценивать прогресс Украины и когда переговоры могут завершиться успехом – в блиц-интервью РБК-Украина рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

25 июня стало важнейшим днем в истории украинской евроинтеграции. В Люксембурге состоялась первая межправительственная конференция, посвященная вступлению Украины в Евросоюз – тем самым переговоры о членстве в ЕС стартовали уже официально.

От подачи официальной заявки на вступление – 28 февраля 2022-го, на пятый день полномасштабной войны с РФ – до начала переговоров прошло два с лишним года. Очевидно, впереди еще более долгий путь: теперь Киев и Брюссель должны будут планомерно провести переговоры по 35 разделам, от сельского хозяйства и образования до моментарной политики и прав человека, согласовав украинское законодательство с общеевропейскими нормами. При этом для достижения прогресса потребуются не только реформы с украинской стороны, но и согласие со стороны всех стран-членов ЕС. А, как известно, как минимум с Венгрией в этом плане возникают постоянные проблемы.

Впрочем, как считает глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова, до 2030 года, то есть за шесть лет, все вполне можно будет успеть. Именно тогда, согласно текущим планам, возможна новая большая волна расширения Евросоюза.

– Учитывая, что сейчас как раз формируются новые руководящие структуры ЕС, в частности Европейская комиссия, когда действительно могут начаться переговоры о вступлении? Потому что вчера у нас было формальное начало. И какие переговорные главы можно открыть в первую очередь?

– Я бы сделала небольшой шаг назад и сказала, что на самом деле вчера, 25 июня 2024 года – было формальное начало переговоров. Прошла первая межправительственная конференция, это технический термин, для 27 государств-членов, заседающих в формате, посвященном расширению ЕС. Итак, официальные переговоры начались вчера.

Они последовали за одобрением на прошлой неделе 27 государствами-членами, опять же единогласно, так называемых переговорных рамок. Рамки переговоров на самом деле представляют собой мандат государств-членов Европейской комиссии, который определяет позицию ЕС на переговорах.

А в Люксембурге прошли две первые межправительственные конференции для Украины и Молдовы, которые ознаменовали формальное начало переговоров. Итак, послеэтого переговоры были начаты, они открыты, и следующим шагом будет так называемый двусторонний скрининг.

Опять же, я знаю, очень много терминологии, но именно этим мы и славимся. Двусторонняя проверка будет детально изучать acquis communautaire, свод законов, норм и правил ЕС, и сравнивать его с украинским законодательством, чтобы определить, где есть пробелы и какие области необходимо заполнить. И это займет несколько месяцев, и после этого будут запущены первые главы.

– То есть, речь идет об осени, может быть, о декабре, ближе к концу года?

– Мне сложно определить точное время, потому что каждый шаг зависит от скорости и успеха предыдущего шага, во многом сроки будут зависеть от готовности и качества вклада от украинской и молдавской стороны.

– Как Евросоюз будет проводить общую оценку прогресса Украины в реализации реформ и какими будут основные KPI, будет ли что-то вроде чек-листа?

– Да. Я имею в виду, что есть определенное количество тематических глав, например, окружающая среда, финансовый контроль, финансовые рынки, есть ряд технических сфер.

И в дополнение к этому, есть категории, которые являются частью глав 23 и 24, и которые являются факторами, касающимися верховенства закона, демократического управления, борьбы с коррупцией и т. д. И это области, которые не имеют отдельных acquis communautaire, прикрепленных к ним, но они будут оцениваться по европейским стандартам, система управления должна работать в стране.

– Как долго могут длиться эти переговоры? Например, наше руководство раньше говорило о паре лет, многие говорят о 2030 году как о возможной дате их окончания.

– Я думаю, что пару лет может быть слишком мало. Но до сих пор я видела в Украине большую решимость и большое упорство двигаться быстро. Поэтому я на самом деле думаю, что в случае с Украиной это может занять меньше времени, чем раньше в случае с некоторыми другими странами. Я считаю, что 2030 год – это очень реалистичная дата.

– Корректно ли говорить, что процесс вступления Украины в Евросоюз уже необратим или нет?

– Судя по опыту прошлого, могут быть причины обратимости. Вот если, скажем, страна превратилась в диктатуру, то, наверное – в жизни в этом смысле нет ничего необратимого, да? Но если вы спросите, является ли это твердым обязательством и находимся ли мы с Украиной на пути к ЕС, то я бы ответила решительное "да". И на самом деле этого нельзя было сказать до полномасштабного вторжения.

– Как избежать проблемы постоянных вето со стороны одной из стран-членов ЕС? Будет множество различных технических шагов, таких как открытие и закрытие глав и так далее. Как справиться с этой проблемой?

– Нужно смириться с тем, что расширение ЕС осуществляется при условии – единогласия, любое отдельное государство-член имеет возможность откладывать, блокировать и т.д. отдельные шаги. И я думаю, что другие нынешние страны-кандидаты могли бы рассказать вам об этом. Знаете, Украина не первая, и наверное, не последняя, ​​где такое произойдет.

И чтобы справиться с этим, нужно терпеливо проявлять упорство. Поскольку в случае с Украиной существуют двусторонние проблемы с одной из стран, наш лучший совет — взаимодействовать, разговаривать, обсуждать, искать решения, как преодолеть потенциальные разногласия. Потому что да, процесс расширения организован так, что он должен быть единодушно согласован на каждом этапе пути.

Не существует волшебной формулы решения вопросов, кроме дискуссий, переговоров, разъяснительной работы, дипломатической работы и т. д.