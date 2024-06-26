Посол ЄС розповіла, як далі просуватимуться переговори щодо вступу України

Дипломат пояснила, що 25 червня 2024 року стало формальним початком переговорів про вступ України в ЄС. Цьому передувало схвалення 27 державами-членами так званих переговорних рамок.

"А в Люксембурзі відбулися дві перші міжурядові конференції для України та Молдови, які ознаменували формальний початок переговорів. Отже, після цього переговори розпочато, вони відкриті, і наступним кроком буде так званий двосторонній скринінг", - зазначила Матернова.

Посол додала, що двостороння перевірка детально вивчатиме acquis communautaire, зведення законів, норм і правил ЄС, і порівнюватиме його з українським законодавством, щоб визначити, де є прогалини і які області необхідно заповнити. За її словами, це займе кілька місяців, після цього будуть запущені перші розділи.

Україна та ЄС мають планомірно провести переговори щодо 35 розділів. Матернова також зазначила, що є кілька тематичних розділів, наприклад, довкілля, фінансовий контроль, фінансові ринки, низка технічних сфер.

"І на додаток до цього, є категорії, які є частиною глав 23 і 24, і які є факторами, що стосуються верховенства закону, демократичного управління, боротьби з корупцією і т.д. І це області, які не мають окремих acquis communautaire, прикріплених до них, але вони оцінюватимуться за європейськими стандартами, система управління має працювати в країні", - сказала посол ЄС.