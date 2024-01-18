Посол в ЕС назвал способы обхода вето Венгрии на 50 млрд евро для Украины

В случае наложения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вето на саммите Европейского союза на одобрение пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро, есть несколько способов для Брюсселя выделить такое финансирование несмотря на позицию Будапешта.

Об этом заявил посол Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Forbes Украина ".

По словам дипломата, речь идет об "альтернативных вариантах", посредством которых ЕС может предоставить Украине такую макрофинансовую помощь в 2024-2027 годах без согласия Венгрии. Каких именно:

Первое касается создания Украинского фонда, который будет действовать 4 года в рамках бюджета Евросоюза. Второй - создание внебюджетного фонда, куда государства-члены блока могут вносить взносы.

Также Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию - речь идет о макрофинансовой помощи в контексте периодических заимствований от ЕК под гарантии.

Посол называет первый вариант "дешевым и удобным", поэтому ему отдается предпочтение.

"Венгрии известно о других вариантах. Любая страна не может постоянно играть в вето. У Венгрии и других государств-членов есть национальные интересы. Они вынуждены работать с другими государствами, чтобы оставаться нормальной страной, которая может не только блокировать, но и конструктивно работать в ЕС", - выразил он мнение.

Вместе с тем дипломат допускает, что в финале будут "некие предохранители или варианты пересмотра финансовых показателей". В прошлом году Евросоюз предоставил около 18 млрд евро для покрытия бюджетного дефицита - в этом году ориентировочно будут такие же показатели, объясняет Ченцов.

Посол добавляет, что в дальнейшем сумма заимствований будет зависеть от потребностей.

Вопрос блокирования Венгрией 50 млрд евро от ЕС для Украины

Напомним, в середине декабря 2023 на саммите лидеров стран Европейского союза Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Теперь вопрос помощи Украине будет рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. Вместе с тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано.

Также 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что все члены ЕС одобрят помощь Украине в 50 млрд евро.

Подробнее о том, как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето - читайте в материале РБК-Украина.