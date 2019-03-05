Посол США закликала звільнити Холодницького

Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що необхідно замінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства.

Йованович наголосила, що до такі дії необхідні для цілісності антикорупційних інституцій.

"Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи", - сказала Йованович.

Вона також зазначила, щодо винних у корупції повинне проводитися розслідування, суд, і якщо провина доведена, вони мають потрапити за ґрати.

"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури мають бути присутні і працювати ефективно", - додала посол США.

Раніше Йованович заявила, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті про незаконне збагачення є серйозним кроком назад в антикорупційній реформі в Україні.

Нагадаємо, у березні 2018 року НАБУ опублікувало записи розмов керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, звинувативши його у тому, що він зливав інформацію про підготовлювані обшуках тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, а також тиснув на чиновників і прокурорів, щоб ті брали потрібні рішення.

19 вересня керівник Спеціалізованої антикорупційного прокуратури Назар Холодницький заявив, що НАБУ намагається знову його прослуховувати. Холодницький попросив поліцію та Службу безпеки України провести розслідування за фактом прослушки САП представниками НАБУ.