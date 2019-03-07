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Заступник держсекретаря США підтримав заяву Йованович про звільнення Холодницького

Новини » Політика    07.03.2019 - 13:07
Заступник держсекретаря США підтримав заяву Йованович про звільнення Холодницького
Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Девід Гейл заявив, що США повністю підтримують її заяву

Заступник державного секретаря США Девід Гейл заявив, що слова посла США в Україні Марі Йованович про необхідність звільнення Назара Холодницького з посади голови САП повністю відповідають позиції США. Про це він заявив у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Хейл підтримав заяву посла США в Україні.

"Посол Марі Йованович представляє в Україні президента Сполучених Штатів і США повністю підтримують її заяви. Я не бачу потреби коментувати, що малося на увазі в заяві. Адже те, що було сказано в заяві, було сказано", - заявив Гейл.

Він також зазначив, що українські інститути мають очолювати люди, які віддані принципам прозорості.

"Але я, як візитер з Вашингтона, я, можливо, розширю свою відповідь. Ми хочемо того, чого хоче і український народ, так як це було чітко виражено під час Революції Гідності. Український народ і тоді заявив, що вони хочуть мати вибір і зробити цей вибір на користь прозорості, підзвітності і сучасного і ефективного корпоративного управління. Важливо, щоб інститути в Україні очолювалися людьми, які віддані принципам. Особливо ті інститути, які створені для того, щоб вимагати і стежити за дотриманням цих принципів. Але в кінцевому підсумку це вибір українського народу через обраних представників і створених інститутів. Це наша позиція", - додав він.

Нагадаємо, вчора посол США в Україні Марі Йованович заявила, що потрібно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

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