Посол Бродский о передаче Украине Patriot от Израиля: нужно обсуждать деликатно

Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посол напомнил, что Израиль традиционно избегает публичного обсуждения таких тем.

"Единственное, что я могу по этому поводу сказать - то, что я сам много раз в интервью здесь, в Украине, говорил - что вопросы безопасности, вопросы, связанные с вооружением, нужно обсуждать не публично, а по специальным каналам и максимально деликатно", - сказал он.

Бродский признал, что в условиях войны Украина и Израиль частично конкурируют за американскую помощь - в частности, в вопросе боеприпасов и технологий.

"В определенном смысле это так и есть. И я рад, что наше обострение закончилось за 12 дней. И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подчеркнул посол.

Бродский также отметил, что Израиль является партнером Украины.

Хотя Израиль официально не поставляет летальное вооружение, стороны продолжают обмениваться опытом, в частности по борьбе с иранскими дронами-камикадзе.

По словам дипломата, Израиль передал все оговоренные системы, в том числе технологии оповещения о воздушной тревоге.

Авиасообщение

По словам посла, украинские специалисты еще два года назад консультировались с израильскими коллегами относительно возможного восстановления пассажирских рейсов во время войны.

После встреч с представителями Управления гражданской авиации Израиля было принято решение пока не открывать небо.

Бродский также прокомментировал заявление Дональда Трампа, который приписал себе заслугу в завершении войны между Израилем и Ираном.

"У нас нет территориального вопроса, который сегодня является одним из основных вопросов здесь в Украине. Наверное, поэтому найти выход из войны Украины и России сложнее, чем в нашем случае", - пояснил он.