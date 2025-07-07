Посол Бродский о передаче Украине Patriot от Израиля: нужно обсуждать деликатно

Израиль передал системы Patriot не непосредственно Украине, а Соединенным Штатам, где они проходят модернизацию перед возможной поставкой Киеву.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посол напомнил, что Израиль традиционно избегает публичного обсуждения таких тем.
"Единственное, что я могу по этому поводу сказать - то, что я сам много раз в интервью здесь, в Украине, говорил - что вопросы безопасности, вопросы, связанные с вооружением, нужно обсуждать не публично, а по специальным каналам и максимально деликатно", - сказал он.
Бродский признал, что в условиях войны Украина и Израиль частично конкурируют за американскую помощь - в частности, в вопросе боеприпасов и технологий.
"В определенном смысле это так и есть. И я рад, что наше обострение закончилось за 12 дней. И очень надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке позволит США оказать больше помощи Украине", - подчеркнул посол.
Бродский также отметил, что Израиль является партнером Украины.
Хотя Израиль официально не поставляет летальное вооружение, стороны продолжают обмениваться опытом, в частности по борьбе с иранскими дронами-камикадзе.
По словам дипломата, Израиль передал все оговоренные системы, в том числе технологии оповещения о воздушной тревоге.
По словам посла, украинские специалисты еще два года назад консультировались с израильскими коллегами относительно возможного восстановления пассажирских рейсов во время войны.
После встреч с представителями Управления гражданской авиации Израиля было принято решение пока не открывать небо.
Бродский также прокомментировал заявление Дональда Трампа, который приписал себе заслугу в завершении войны между Израилем и Ираном.
"У нас нет территориального вопроса, который сегодня является одним из основных вопросов здесь в Украине. Наверное, поэтому найти выход из войны Украины и России сложнее, чем в нашем случае", - пояснил он.
Несмотря на давление со стороны союзников, Израиль избегает прямой военной помощи Украине, опасаясь эскалации в отношениях с Россией.
Ранее мы писали, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявлял о о передаче систем противовоздушной обороны Patriot.
Он отметил, что в начале 1990-х годов система Patriot спасла Израиль, во время первой войны в Персидском заливе, когда Ирак наносил ракетные удары по израильской территории.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, после нападения ХАМАСа Украина не поднимала тему передачи систем ПВО, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами.
Впоследствии, как отметил президент, Украина получила информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.
Он заявил, что одна система Patriot была передана Израилем в США для восстановления. По его словам, эту систему "на территории Украины еще не видели".
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