Посол Бродський про передачу Україні Patriot від Ізраїлю: потрібно обговорювати делікатно

Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Посол нагадав, що Ізраїль традиційно уникає публічного обговорення таких тем.

"Єдине, що я можу з цього приводу сказати - те, що я сам багато разів в інтерв'ю тут, в Україні, говорив - що питання безпеки, питання, пов'язані з озброєнням, потрібно обговорювати не публічно, а спеціальними каналами і максимально делікатно", - скказав він.

Бродський визнав, що в умовах війни Україна та Ізраїль частково конкурують за американську допомогу - зокрема, у питанні боєприпасів і технологій.

"У певному сенсі це так і є. І я радий, що наше загострення закінчилося за 12 днів. І дуже сподіваюся, що ситуація на Близькому Сході дозволить США надати більше допомоги Україні", - наголосив посол.

Бродський також зазначив, що Ізраїль є партнером України.

Хоча Ізраїль офіційно не постачає летальне озброєння, сторони продовжують обмінюватися досвідом, зокрема щодо боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

За словами дипломата, Ізраїль передав усі домовлені системи, зокрема технології оповіщення про повітряну тривогу.

Авіасполучення

За словами посла, українські фахівці ще два роки тому консультувалися з ізраїльськими колегами щодо можливого відновлення пасажирських рейсів під час війни.

Після зустрічей з представниками Управління цивільної авіації Ізраїлю було ухвалено рішення поки не відкривати небо.

Бродський також прокоментував заяву Дональда Трампа, який приписав собі заслугу у завершенні війни між Ізраїлем та Іраном.

"У нас немає територіального питання, яке сьогодні є одним із основних питань тут в Україні. Напевно, тому знайти вихід із війни України та Росії складніше, ніж у нашому випадку", - пояснив він.