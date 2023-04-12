Посол Британии о видео казни военного: если целью было запугивание, то получилось наоборот

У россиян не получилось запугать украинцев и цивилизованный мир при помощи видео с казнью военного. Оно вызвало противоположный эффект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Британии в Украине Мелинду Симмонс в Twitter.
Дипломат отметила, что не смотрела видео с казнью защитника Украины, чтобы "не иметь еще одного повода не спать ночью".
"Это пополняет список обвинений, которые должны быть выдвинуты России за ее преступления против Украины. Если его (видео - ред.) целью было запугать кого-то - получилось наоборот", - подчеркнула Симмонс.
Напомним, вчера, 11 апреля, в сети обнародовали видео жестокой казни украинского военного, которую совершили российские оккупанты.
После этого Служба безопасности Украины начала досудебное расследование убийства военного.
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