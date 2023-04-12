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Посол Британії про відео страти військового: якщо метою було залякування, то вийшло навпаки

Фото: Мелінда Сіммонс, посол Британії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіянам не вдалося залякати українців і цивілізований світ за допомогою відео зі стратою військового. Воно викликало протилежний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Британії в Україні Мелінду Сіммонс у Twitter.

Дипломат зазначила, що не дивилася відео зі стратою захисника України, щоб "не мати ще одного приводу не спати вночі".

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо його (відео - ред.) метою було залякати когось - вийшло навпаки", - наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, у мережі оприлюднили відео жорстокої кари українського військового, яку скоїли російські окупанти.

Після цього Служба безпеки України розпочала досудове розслідування вбивства військового.

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