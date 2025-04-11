Посол Бринк уйдет в отставку, а Россия ударила ракетой по Днепру: новости за 10 апреля

В Госдепе подтвердили отставку посла США в Украине

Бриджит Бринк уходит с должности посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Эту информацию подтвердили в Государственном департаменте США.

"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала спикер Госдепа Тэмми Брюс.

Прилет по складам компании "Биосфера", есть погибший: главное об ударе по Днепру

Российские оккупанты атаковали ракетой склады компании "Биосфера" в Днепре. В результате обстрела известно о пострадавших и погибшем.

Более детально о том, что известно о ракетном ударе России по Днепру, - в материале РБК-Украина.

США вызволили из российской тюрьмы женщину, пожертвовавшую 50 долларов для Украины

Россия и США провели еще один обмен заключенными в Абу-Даби в знак продолжающегося укрепления доверия между странами.

Россия освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, которая в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Она была признана в России виновной в измене за пожертвование 50 долларов в пользу украинской благотворительной организации в США.

Кремль цинично ответил Зеленскому: Китай не воюет, это стратегический партнер

Россия якобы не втягивает Китай в войну против Украины, между странами крепкое стратегическое партнерство.

"Это не так, Китай занимает взвешенную позицию. Китай наш стратегический партнер, друг", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кто вербовал, чем воевал и хочет ли обмена: Зеленский показал допрос пленного китайца

СБУ продолжают допрашивать граждан Китая, которых украинские военные недавно взяли в плен в Донецкой области.

На допросе правоохранители спросили у одного из пленных, кто его вербовал, и как они общались с командиром.

Россияне снова расстреляли бойцов ВСУ, МИД резко отреагировал: "сборище дегенератов"

Российские солдаты казнили четырех украинских военных, которые сдались в плен. Этот акт жестокости зафиксировали дроны.

"Ужасное видео от The Associated Press. Российские оккупанты казнили четырех украинских военнопленных после того, как они сдались. Такие казни стали системными, но каждая из них шокирует своей жестокостью", - подчеркнул спикер МИД Украины Георгий Тихий.