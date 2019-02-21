Посли G7 заявили про підтримку впровадження медреформи

Фото: прапори країни G7 (army.mil)

Посли заявили, що медреформа пішла на користь більше 25 млн українців

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні підтримали впровадження медичної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прес-служби G7.

У прес-службі відзначили, що структурні реформи її первинної ланки вже пішли на користь більше 25 млн українців.

"Доступ до якісної пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров'я залишається однією з ключових проблематик суспільства. Структурні реформи її первинної ланки вже пішли на користь більше 25 млн. українців. Посли країн G7 виступають на підтримку сталого впровадження медичної реформи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Національна служба здоров'я України відкриває підрозділи в регіонах. Зокрема, це будуть Північний (у Харкові), Східний (в Дніпрі), Південний (в Одесі), Західний (у Львові) та Центральний (у Києві) підрозділи. Кожен з них працюватиме на запровадження змін в регіонах спільно з місцевими управлінцями, медичною спільнотою та громадянами.

Раніше повідомлялося, що правом вибору свого лікаря в Україні скористались майже 25 млн громадян.

Нагадаємо, 14 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян оголосив рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Він заявив, що Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

До цього 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після цього Кабінет міністрів України 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, зокрема, підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.