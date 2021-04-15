Посли G7 підтримали Зеленського в ліквідації ОАСК

Посли країн "Великої сімки" (G7) підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського з ліквідації Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Дипломати назвали це рішення важливим кроком у реформуванні судової системи країни.
Про це повідомляється в офіційному Twitter представництва G7 в Україні.
"Посли G7 вітають ініціативу президента Зеленського по ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні", - йдеться в заяві представництва.
Дипломати відзначили важливість того, що суд, який замінить ОАСК, повинен бути створений прозоро і на "основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність". Посли нагадали, що реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів "також важливі для забезпечення високого рівня чесноти суддів".
Нагадаємо, 13 квітня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ліквідацію ОАСК. Він пояснив свою ініціативу тим, що цей суд загруз в корупційних скандалах і втратив довіру.
Відзначимо, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що після ліквідації ОАСК його суддям запропонують перевестися в новий суд.
РБК-Україна раніше повідомляло, що останній гучний скандал з ОАСК стався минулого тижня, коли на спробі дати хабар судді затримали адвоката Юрія Зонтова - брата скандального глави ОАСК Павла Вовка.