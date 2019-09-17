Посли G7 відреагували на підпал будинку Гонтаревої

Група послів країн Великої сімки (G7) підтримують намір української влади розслідувати підпал будинку екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої під Києвом. Про це повідомляється у Twitter групи.

Як зазначається в повідомленні, "Група послів G7 вітає рішучість та висловлену волю президента Володимира Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт".

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня в Гореничах під Києвом згорів будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої. За даними поліції, будинок Гонтаревої, підпалили за допомогою запальною ракети.

В Офісі президента заявили, що вимагають розслідування підпалу будинку Валерії Гонтаревої. У прес-службі зазначили, що президент Володимир Зеленський чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації".

Представництво Європейського союзу в Україні виступило з вимогою до українських правоохоронців розслідувати підпал будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Правління Національного банку України заявило про неприпустимість цілеспрямованих атак на екс-голову центробанку Валерію Гонтареву.