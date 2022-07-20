Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу дійшли консенсусу щодо введення сьомого пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна посла Литви в ЄС Арнольдаса Пранкявічюса в Twitter.
За його словами, посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Золото, в тому числі золоті прикраси, включено. Також у санкційний список додадуть російський "Сбербанк" і понад 50 росіян, включаючи політиків, воєначальників, олігархів та пропагандистів.
При цьому сьомий пакет обмежень проти країни-агресора буде оприлюднений в офіційному журналі Євросоюзу вже завтра.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомили, що Європейська комісія пропонує в сьомому пакеті санкцій проти Росії ввести ембарго на імпорт золота. Однак воно може не торкнутися ювелірні вироби.
Також ми писали, що Європейський союз у сьомому пакеті санкцій проти Росії може ввести обмеження проти 55 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.