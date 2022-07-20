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Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

Фото: послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Послы Евросоюза пришли к консенсусу по введению седьмого пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Литвы в ЕС Арнольдаса Пранкявичюса в Twitter.

По его словам, послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций ЕС в отношении России. Золото, в том числе золотые украшения, включено. Также в санкционный список добавят российский "Сбербанк".

При этом седьмой пакет ограничений против страны-агрессора будет обнародован в официальном журнале Евросоюза уже завтра.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Европейская комиссия предлагает в седьмом пакете санкций против России ввести эмбарго на импорт золота. Однако оно может не затронуть ювелирные изделия.

Также мы писали, что Европейский союз в седьмом пакете санкций против России может ввести ограничения против 55 человек.

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