Франція просить Британію пояснити необхідність відстрочки по Brexit

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Франція готова надати відстрочку Brexit лише в разі необхідності

Франція просить Великобританію дати чітке пояснення, чому Європейський союз повинен взяти відстрочку виходу країни з ЄС (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

За словами держсекретаря у європейських справах при Міністерстві закордонних справ Франції Амелі де Монтшалин, ЄС повинен погодити відстрочку по Brexit лише в тому випадку, якщо це виправдано.

"Позиція Франції полягає в тому, щоб дати Великобританії додатковий час, якщо це виправдано. Франція не ставить ніяких ультиматумів, а просто хоче ясності від Британії", - повідомила де Монтшалин.

Нагадаємо, 23 жовтня Франція заблокувала рішення ЄС щодо продовження відстрочки виходу Великобританії і блоку до 31 січня. За словами де Моншален, Франція готова надати відстрочку лише на кілька днів.

Також РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в понеділок внесе на розгляд парламенту питання про проведенні дострокових виборів на 12 грудня. За його словами, якщо депутати хочуть отримати відстрочку по Brexit, то вони повинні прийняти рішення про проведення виборів.