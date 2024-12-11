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Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России

Брюссель, Среда 11 декабря 2024 17:47
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Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России Иллюстративное фото: ЕС введет новый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Послы Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Он, в частности, нацелен на российский "теневой флот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.

Как отмечает председательство, пакет пополняет санкционный список новыми физическими и юридическими лицами. Он направлен против организаций в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому усилению РФ путем обхода экспортных ограничений.

Также санкции ограничивают деятельность судов третьих государств, которые помогают россиянам обходить ограничения.

Стоит заметить, что послы ЕС и до этого встречались для обсуждений нового пакета санкций против России, но не могли его согласовать.

Тогда несколько стран заблокировали пакет из-за разногласий в вопросе продления срока, который предоставили европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

Санкции против "теневого флота"

Напомним, после того, как страны Запада ввели "ценовой потолок" на российскую нефть, страна-агрессор создала собственный "теневой флот", чтобы обойти ограничения и не терять прибыль от продажи нефти.

Поэтому, по данным Bloomberg, ЕС в 15-м пакете санкций решил ввести ограничения против "теневого флота" РФ.

Более детально о "теневом флоте" - в материале РБК-Украина.

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