Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России
Послы Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Он, в частности, нацелен на российский "теневой флот".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.
Как отмечает председательство, пакет пополняет санкционный список новыми физическими и юридическими лицами. Он направлен против организаций в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому усилению РФ путем обхода экспортных ограничений.
Также санкции ограничивают деятельность судов третьих государств, которые помогают россиянам обходить ограничения.
Стоит заметить, что послы ЕС и до этого встречались для обсуждений нового пакета санкций против России, но не могли его согласовать.
Тогда несколько стран заблокировали пакет из-за разногласий в вопросе продления срока, который предоставили европейским компаниям для вывода инвестиций из России.
Санкции против "теневого флота"
Напомним, после того, как страны Запада ввели "ценовой потолок" на российскую нефть, страна-агрессор создала собственный "теневой флот", чтобы обойти ограничения и не терять прибыль от продажи нефти.
Поэтому, по данным Bloomberg, ЕС в 15-м пакете санкций решил ввести ограничения против "теневого флота" РФ.
Более детально о "теневом флоте" - в материале РБК-Украина.
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