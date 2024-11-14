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Новый пакет санкций ЕС будет нацелен на "теневой флот" России, - Bloomberg

Брюссель, Четверг 14 ноября 2024 19:40
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Новый пакет санкций ЕС будет нацелен на "теневой флот" России, - Bloomberg Иллюстративное фото: ЕС может ввести санкции против российского "теневого флота" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз планирует ввести санкции против "теневого флота" России. Такие ограничения войдут в очередной пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Информацию о планах Евросоюза "атаковать" "теневой флот" России, при помощи которого она экспортирует свою нефть, раскрыли изданию неназванные источники.

По их словам, следующий пакет также будет включать санкции против отдельных лиц, которые участвуют в торговле. Обсуждения ограничений, которые войдут в новый пакет, продолжается.

Новые санкции в ЕС планируют утвердить до конца этого года.

Стоит заметить, что Россия собрала "теневой флот" для экспорта нефти после того, как "Большая семерка" ввела потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

"Теневой флот"

Напомним, Россия продолжает активно экспортировать свою нефть, даже несмотря на западные санкции. При этом танкеры, против которых были введены ограничения, возвращаются к перевозкам российской нефти.

Российский "теневой флот" состоит из более чем 400 судов. Они приносят РФ миллиарды долларов прибыли в год.

Более детально о российском "теневом флоте" - в материале РБК-Украина.

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