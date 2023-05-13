Послы ЕС не смогли согласовать 11 пакет санкций против РФ, переговоры перенесли

Сообщается, что на следующей неделе запланировано еще одно заседание. По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, на следующем заседании санкционный пакет может быть согласован.

Посол отметил, что многие вопросы очень технические и сложные, поэтому требуют тщательного экспертного анализа.

Садось также отметил, что приветствует включение в проект новых ограничений против российских транспортных компаний, а также выразил надежду, что некоторые из санкций аналогичным образом будут введены и против Беларуси.

В проекте последнего санкционного пакета также есть предложение внести в черный список лиц, участвовавших в похищении украинских детей, вывоз их на территорию России, где их принудительно усыновляют. Лицам, включенным в черный список, запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе заблокированы.

Также было учтено предложение Польши о распространении санкций на пропагандистов и судей, выносящих приговоры на политических процессах.