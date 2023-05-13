Посли ЄС не змогли погодити 11 пакет санкцій проти РФ, переговори перенесли

Повідомляється, що наступного тижня заплановано ще одне засідання. За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні санкційний пакет може бути погоджено.

Посол зазначив, що багато питань дуже технічні та складні, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Садось також зазначив, що вітає включення до проекту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив сподівання, що деякі санкції аналогічним чином будуть введені і проти Білорусі.

У проекті останнього санкційного пакету також є пропозиція внести до чорного списку осіб, які брали участь у викраденні українських дітей, вивезення їх на територію Росії, де їх примусово всиновлюють. Особам, включеним до чорного списку, заборонено в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковані.

Також було враховано пропозицію Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів та суддів, які виносять вироки на політичні процеси.