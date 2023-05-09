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Глава Еврокомиссии назвала три ключевых элемента 11-го пакета санкций против России

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Украина, Вторник 09 мая 2023 14:00
Глава Еврокомиссии назвала три ключевых элемента 11-го пакета санкций против России Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз готовит 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, который расширит существующие запреты и закроет возможности для обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве.

"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину Путина и его доходы", - сказала вона.

По ее словам, 11-й пакет будет содержать три ключевых элемента:

  • 1. Уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит.
  • 2. Предложение нового инструмента для борьбы с обходом санкций.
  • 3. Предложение запретить "теневые" организации из России и третьих стран, намеренно обходящие санкции ЕС.

Напомним, предложение главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен по 11-му пакету санкций против России было разослано государствам-членам. Оно направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях России.

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