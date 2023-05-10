Переговоры по 11-му пакету санкций ЕС против России могут затянуться, - Reuters

Страны-члены Европейского Союза сегодня, 10 мая, проведут первое обсуждение новых санкций в связи с вторжением России в Украину, которые будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят ограничить экспорт в третьи страны за нарушение действующих торговых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам одного дипломата, переговоры между послами ЕС будут жаркими, поскольку одни страны считают санкции слишком мягкими, а другие опасаются нанести ущерб их международным связям. Как отметили несколько дипломатов, сильно различающиеся точки зрения означают, что быстрого соглашения не ожидается.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений России и были разработаны "в очень тесном сотрудничестве" со странами "Большой семерки" (G7).

"Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно", - она сказала.

Она добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части своего экспорта, включая высокотехнологичную продукцию и детали для самолетов.

Дипломатические источники, знакомые с предложением, подготовленным Еврокомиссией, сообщили, что оно включает внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Согласно источникам, новые санкции предусматривают, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами.

Быстрое соглашение не ожидается

Все 27 стран ЕС должны согласиться, чтобы новые санкции вступили в силу, что станет 11-м раундом таких мер блока с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Это будет первый раз, когда блок нацелился на Китай из-за обвинений в роли Пекина в войне, против чего министерство иностранных дел Китая предостерегло ЕС.

Дипломатический источник из страны ЕС, жестко настроенной по отношению к России, был разочарован тем, что предложение Еврокомиссии не включало в себя прекращение импорта российских алмазов или сотрудничество в области ядерной энергетики.

Этот человек сказал, что торговый ущерб в рамках этого предложения оцениваются в 500 млн евро по сравнению с 11 млрд евро в предыдущем раунде.

В то же время дипломатический источник из страны, критикующей санкции, сказал, что предложение о нацеливании на третьи страны должно вызвать напряженную дискуссию.