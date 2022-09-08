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Україну запросять на перший саміт нового політичного формату ЄС у Празі

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 11:02
Україну запросять на перший саміт нового політичного формату ЄС у Празі Фото: Україна візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна запросять на перший саміт Європейського політичного співтовариства, який пройде на початку жовтня в Празі. Чехія зараз головує в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

За інформацією, наданою високопоставленим чиновником ЄС, зустріч запланована на 6-7 жовтня.

Крім 27 членів ЄС, запрошення отримають лідери країн Західних Балкан Сербії, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Косово і Боснії і Герцеговини, а також Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Великобританії, Ісландії, України, Азербайджану, Грузії, Молдови, Вірменії та Туреччини.

Основними темами, які обговорюватимуться на зустрічі, стануть напад Росії на Україну, енергетична криза та економічна ситуація.

Перше засідання Європейського політичного співтовариства, запропоноване президентом Франції Еммануелем Макроном, відбудеться 6 жовтня в рамках саміту ЄС у Празі. Наступного дня лідери ЄС візьмуть участь у самітах.

На зустрічах будуть обговорюватися багато тем, такі як безпека, стабільність, енергетика, Клімат, транспорт і економіка. Наприкінці дня відбудеться заключна вечеря, на якій лідери проведуть двосторонні переговори.

Ідея Європейського політичного співтовариства була висунута президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті лідерів ЄС у червні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею Макрона.

Офіційні особи ЄС описують Європейське політичне співтовариство як "інклюзивний процес", в якому беруть участь як ЄС, так і треті країни. Підкреслюється, що це не розширення ЄС і не заміна політики ЄС.

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