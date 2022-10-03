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Послы ЕС сегодня не приняли решение по новым санкциям против России, - журналист

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Украина, Понедельник 03 октября 2022 18:51
Послы ЕС сегодня не приняли решение по новым санкциям против России, - журналист Фото: послы ЕС не приняли решение по санкциям против России 3 октября (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 3 октября, послы ЕС так и не пришли к консенсусу по вопросу санкций против России, которые будет включать восьмой пакет. Планируется, что обсуждение продлится завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Встреча послов ЕС завершена. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против России. Завтра они снова соберутся, чтобы договориться, в том числе и о потолке цен на нефть", - написал он.

Напомним, в понедельник, 3 октября, послы ЕС должны были рассмотреть восьмой пакет санкций, которые планируется ввести против России.

Отметим, Йозвяк подчеркивал важность принятия решения по санкциям против РФ "до саммита в Праге в четверг". Как сообщало РБК-Украина ранее, Украину, вероятно, пригласят на первый саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Праге в четверг, 5 октября.

Детальнее о том, что предполагает 8 пакет санкций - читайте в материале РБК-Украина.

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