ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны ЕС нашли пути финансирования закупок оружия для ВСУ на 5 млрд евро, - FT

Среда 13 марта 2024 05:34
UA EN RU
Страны ЕС нашли пути финансирования закупок оружия для ВСУ на 5 млрд евро, - FT Фото: страны ЕС нашли пути финансирования для закупки оружия для ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза намерены уже сегодня, 13 марта, согласовать новое пополнение спецфонда на 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Соглашение ЕС, которое требует официального одобрения на встрече государств-членов ЕС, открывает новые возможности для возмещения поставок оружия Киеву.

"Украинцы борются без боеприпасов", - заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, имея в виду недавние достижения России и предупреждения украинских военных о том, что они нормируют снаряды.

Фонд Евросоюза, известный как Европейский фонд мира, будет отдавать приоритет оружию, которое производится внутри ЕС, но не будет исключать оружие из стран, не входящих в ЕС, если ему не будет альтернативы.

Источники издания отмечают, что фонд был важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года, но был исчерпан, и переговоры о его пополнении продолжались последние три месяца. Один из чиновников заявил, что соглашение касается "гибкости по необходимости, а не по замыслу".

Страны ЕС поставляют вооружение Украине

Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что до марта 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и насобирали для Украины только 600 тысяч боеприпасов.

При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Помощь Украине
NEWS
Новая помощь Украине: раскрыто содержание пакета от США
Новая помощь Украине: раскрыто содержание пакета от США
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг