Украина и ЕС подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility

Украина и Европейский союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility. Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как сообщили в НБУ, кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024-2027 годах до 27 миллиардов евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility.

"Средства, полученные по этому соглашению, обеспечат предполагаемую и гибкую поддержку нашему государству, адаптированную к беспрецедентным вызовам, вызванным войной с Россией", - отметили пресс-службе банка.

К тому же, уже в ближайшее время после вступления в силу этого соглашения Украина также получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования.