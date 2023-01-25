Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против РФ на полгода, - СМИ

Послы Евросоюза одобрили продление всех применяемых ЕС экономических санкций против России за ее агрессию против Украины. Срок ограничений согласились продлить еще как минимум на полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" на продление всех экономических санкций Европейского союза против России еще на шесть месяцев", - написал он.

Отметим, что еще в 2014 году Евросоюз ввел экономические санкции, направленные против ряда секторов экономики России, за развязанную агрессию против Украины и с тех пор эти ограничения продлевают.

Напомним, ранее в Чехии заявляли, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора РФ, чтобы ограничить возможности Москвы производить оружие и ракеты для ведения войны.

Также мы писали о том, что в России космическая разведка коллапсирует из-за введенных международных санкций.

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