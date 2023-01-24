Космическая разведка России коллапсирует из-за международных санкций, - ГУР

В РФ космическая разведка потерпела коллапс. Причиной тому введены против россиян международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

В ГУР напомнили, что после полномасштабного вторжения России в Украину акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева" попало под международные санкции.

По информации разведки Украины, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки, в частности, речь идет о таких:

"Репей" - проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

"Геракл-КВ" - проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

"Сфера" - проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.

"Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край, РФ). Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства", - объясняют в разведке.

По данным ГУР МО, речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей.

В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и перенесены на несколько лет, каждый из проектов на два года.

При этом, как подчеркнули в разведке, из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики.

Напомним, ранее правящий совет Европейского космического агентства (ESA) отказался продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что "Роскосмос" придумал способ обхода санкций.

Подробнее о том, когда санкции нанесут мощный удар по экономике России - читайте в материале РБК-Украина.

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