Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил редактор "Радио Свободная Европа" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, послы ЕС сегодня дали "зеленый свет" новым санкциям против 743 человек и 826 организаций военной промышленности России.

Также санкции касаются 77 человек, "избранных" в Госдуму РФ от оккупированных территорий Украины.

Кроме того, послы ЕС согласовали обновление санкций по использованию Россией химического оружия на фронте. В списке 31 человек и 6 организаций.