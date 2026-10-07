Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ
Послы стран Европейского Союза 7 октября согласовали новые санкции против России.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил редактор "Радио Свободная Европа" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
По его словам, послы ЕС сегодня дали "зеленый свет" новым санкциям против 743 человек и 826 организаций военной промышленности России.
Также санкции касаются 77 человек, "избранных" в Госдуму РФ от оккупированных территорий Украины.
Кроме того, послы ЕС согласовали обновление санкций по использованию Россией химического оружия на фронте. В списке 31 человек и 6 организаций.
Напомним, в последнее время в странах НАТО участились инциденты, связанные с дронами, угрозой поджогов и не только. На фоне этого Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, куда попали около 1600 физических и юридических лиц.
Глава внешней дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Евросоюз намерен значительно расширить санкции против России. По ее словам, осенью будет предложен самый масштабный пакет санкций с начала войны.
Ранее Bloomberg сообщал, что под ограничения могут попасть более 1600 компаний, помогающих России в войне против Украины.