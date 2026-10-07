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Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ

11:18 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ Фото: послы ЕС согласовали новые санкции против России (Getty Images)
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Послы стран Европейского Союза 7 октября согласовали новые санкции против России.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил редактор "Радио Свободная Европа" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, послы ЕС сегодня дали "зеленый свет" новым санкциям против 743 человек и 826 организацийПослы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ военной промышленности России.

Также санкции касаются 77 человек, "избранных" в Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ Госдуму РФ от Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ оккупированных территорий Украины.

Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИКроме того, послы ЕС согласовали обновление Послы ЕС согласовали новые санкции против России, - СМИ санкций по использованию Россией химического оружия на фронте. В списке 31 человек и 6 организаций.

Напомним, в последнее время в странах НАТО участились инциденты, связанные с дронами, угрозой поджогов и не только. На фоне этого Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, куда попали около 1600 физических и юридических лиц.

Глава внешней дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Евросоюз намерен значительно расширить санкции против России. По ее словам, осенью будет предложен самый масштабный пакет санкций с начала войны.

Ранее Bloomberg сообщал, что под ограничения могут попасть более 1600 компаний, помогающих России в войне против Украины.

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