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Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІ

11:18 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІ Фото: посли ЄС погодили нові санкції проти Росії (Getty Images)
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Посли країн Європейського Союзу 7 жовтня погодили нові санкції проти Росії.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив редактор "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його словами, посли ЄС сьогодні дали "зелене світло" новим санкціям проти 743 осіб та 826 організацій Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІвійськової промисловості Росії.

Також санкції стосуються 77 осіб, "обраних" до Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІДерждуми РФ від Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІокупованих територій України.

Окрім того, посли ЄС погодили поновлення Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІсанкцій щодо використання Росією хімічної зброї на фронті . У списку 31 особа та 6 організацій.

Нагадаємо, останнім часом у країнах НАТО почастішали інциденти, пов'язані з дронами, загрозою підпалів і не тільки. На тлі цього Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди потрапили близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз має намір значно розширити санкції проти Росії. За її словами, восени буде запропоновано наймасштабніший пакет санкцій з початку війни.

Раніше Bloomberg повідомляв, що під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України.

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