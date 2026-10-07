Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Як передає РБК-Україна , про це повідомив редактор "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікард Йозвяк.

Окрім того, посли ЄС погодили поновлення санкцій щодо використання Росією хімічної зброї на фронті . У списку 31 особа та 6 організацій.

Також санкції стосуються 77 осіб, "обраних" до Держдуми РФ від окупованих територій України.

За його словами, посли ЄС сьогодні дали "зелене світло" новим санкціям проти 743 осіб та 826 організацій військової промисловості Росії.

Нагадаємо, останнім часом у країнах НАТО почастішали інциденти, пов'язані з дронами, загрозою підпалів і не тільки. На тлі цього Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди потрапили близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз має намір значно розширити санкції проти Росії. За її словами, восени буде запропоновано наймасштабніший пакет санкцій з початку війни.

Раніше Bloomberg повідомляв, що під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України.