ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС готовится принять самый масштабный пакет санкций против РФ с начала войны

04:27 17.08.2026 Пн
2 мин
Что известно о новом пакете мер?
aimg Эдуард Ткач
ЕС готовится принять самый масштабный пакет санкций против РФ с начала войны Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Европейский Союз намерен значительно расширить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Die Welt.

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и на осень я выдвигаю самый масштабный санкционный список с начала войны", - сказала Каллас.

По ее словам, после принятия этих мер общее количество российских субъектов, которые находятся под санкциями, немедленно увеличится на треть.

"Давление должно продолжать расти от тех пор, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула Каллас.

При этом она не стала вдаваться в подробности по срокам или деталям нового пакета санкций.

Что предшествовало

Напомним, что по данным Bloomberg, Евросоюз готовит санкции против более 1600 компаний, которые помогают России в войне против Украины. Это будет самое большое количество фирм, которые могут внести в один санкционный пакет.

Также мы писали, что в июле Евросоюз одобрил свою последний пакет санкций против России из-за начатой Москвой войны против Украины. В этом пакете были ограничения на банковский сектор страны и криптовалютные сети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что под санкции ЕС попали производители ракет "Искандер и "Сармат".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
Новости
РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне
РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне
Аналитика
"Восемь человек могут "минуснуть" три роты". Командир FPV-экипажа о силе дронов на фронте
Катерина Гончарова, Василина Копытко "Восемь человек могут "минуснуть" три роты". Командир FPV-экипажа о силе дронов на фронте