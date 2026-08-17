ЕС готовится принять самый масштабный пакет санкций против РФ с начала войны
Глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Европейский Союз намерен значительно расширить санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Die Welt.
"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и на осень я выдвигаю самый масштабный санкционный список с начала войны", - сказала Каллас.
По ее словам, после принятия этих мер общее количество российских субъектов, которые находятся под санкциями, немедленно увеличится на треть.
"Давление должно продолжать расти от тех пор, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула Каллас.
При этом она не стала вдаваться в подробности по срокам или деталям нового пакета санкций.
Что предшествовало
Напомним, что по данным Bloomberg, Евросоюз готовит санкции против более 1600 компаний, которые помогают России в войне против Украины. Это будет самое большое количество фирм, которые могут внести в один санкционный пакет.
Также мы писали, что в июле Евросоюз одобрил свою последний пакет санкций против России из-за начатой Москвой войны против Украины. В этом пакете были ограничения на банковский сектор страны и криптовалютные сети.
Ранее РБК-Украина сообщало, что под санкции ЕС попали производители ракет "Искандер и "Сармат".