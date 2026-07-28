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ЕС готовит рекордные санкции против более 1600 российских компаний, - Bloomberg

17:34 28.07.2026 Вт
2 мин
Евросоюз делает ставку на ограничения для конкретных бизнесов страны-агрессора
aimg Елена Бджола
ЕС готовит рекордные санкции против более 1600 российских компаний, - Bloomberg Фото: здание Европарламента в Брюсселе (Getty Images)
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Если этот пакет будет одобрен, то количество подсанкционных организаций РФ вырастет на 50 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ЕС планирует рекордные санкции против РФ

Евросоюз готовит санкции против более 1600 компаний, которые помогают России в войне против Украины. Это самое большое количество фирм, внесенных в черный список в пределах одного пакета, пишет издание.

По данным источников, совокупный годовой оборот целевых компаний превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников составляет более 265000 человек.

Это предложение - очередная попытка ЕС оказать давление на российского диктатора Владимира Путина и заставить его начать переговоры.

Последний пакет ограничений направлен на конкретные компании, а не на отдельные продукты или целые отрасли. По словам источников, работа над ним велась несколько месяцев.

Однако это предложение, вероятно, не достигнет экономического эффекта предыдущих пакетов мер, направленных против нефти и банков РФ, пишет Bloomberg.

Трудности с принятием санкций

ЕС все чаще сталкивается с трудностями при введении санкций против России. Поскольку некоторые страны просят об исключениях из них для смягчения экономического ущерба.

Недавно ЕС пришлось ослабить ряд предложений в рамках 21-го пакета санкций против России:

  • скорректировано ограничение на поставку сжиженного природного газа РФ в зарубежные страны после того, как Греция выступила против;
  • Франция и Италия также пытались снизить уровень предложения по запрету въезда бывших российских комбатантов в ЕС;
  • другие страны успешно сорвали потенциальные запреты на импорт некоторых видов российской рыбы, таких как треска и минтай.

Когда примут новый пакет

Официальные лица сообщили представителям ЕС, что планируют поделиться новым предложением в ближайшие недели. Причина - дать странам достаточно времени для ознакомления, сообщили источники.

Цель - принятие санкций на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре.

Также блок готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей. Они могут быть приняты осенью.

Напомним, большие санкционные пакеты ЕС против России могут остаться в прошлом. Брюссель хочет отказаться от многолетней стратегии.

Литва предлагает продлить действие национальных санкций против граждан России и Беларуси еще на два года - до конца 2027 года.

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